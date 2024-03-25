Андрей Луценко заявил о работе по созданию условий для развития массового спорта

В Вологодской области продолжается работа по созданию условий для развития массового спорта. На строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт спортивных объектов, расположенных в городах, округах и районах, оснащение объектов спортивно-технологическим оборудованием планируется направить порядка 1,1 миллиарда рублей.

60 миллионов рублей, из которых 54 миллиона составляет областной бюджет, выделено на установку ФОКОТов в областной столице. Пять современных спортивных площадок планируется преобразовать уже из существующих, но устаревших спортивных объектов на улицах Гоголя, Панкратова, Можайского, Горького и в микрорайоне Тепличный. На ФОКОТах всем желающим вологжанам можно будет заниматься футболом, баскетболом, для этого смонтируют необходимое оборудование. На некоторых площадках будут заливать корты для игры в хоккей и катания на коньках. Также в проекте предусмотрена организация зоны уличных тренажеров и воркаута.

Все работы планируется провести до конца лета. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации.

«Удобно, когда доступная спортивная площадка располагается рядом с домом. Наш президент Владимир Путин постоянно подчеркивает важность популяризации спорта в стране. Один из приоритетов нашей работы – развитие спортивной инфраструктуры в городах и округах Вологодчины, создание доступной спортивной среды для всех вологжан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Отмечу, из областного бюджета на этот год в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области» выделено два миллиарда рублей», - прокомментировал председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Аналогичные пять ФОКОТов планируется построить и в Череповце. Также среди крупных объектов, которые приведут в порядок в 2024 году – стадионы в Вытегре и Харовске, ФОК в Устюжне, футбольный манеж на улице Ильюшина.