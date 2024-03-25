СМИ сообщают об отставке начальника департамента городского хозяйства Вологды

[ Общество ]

СМИ сообщают об отставке начальника департамента городского хозяйства городской администрации Леонида Степанова. Ожидаются также другие отставки из команды бывшего мэра Вологды Сергея Воропанова. В конце минувшей неделе врио мэра Вологды Андрей Накрошаев предлагал руководству администрации подумать до понедельника, чтобы определиться с дальнейшей судьбой.

«Предлагаю за выходные еще раз подумать и в понедельник прийти с твердым решением – остаетесь вы или покидаете наши ряды», - заявил Накрошаев.

Сегодня во второй половине дня Накрошаев будет официально представлен коллективу городской администрации. Примечательно, что на официальном сайте администрации руководителем до сих пор числится Сергей Воропанов, который заявил об отставке в минувший четверг. 

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