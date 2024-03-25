РЖД сообщает о запуске пригородного сообщения Вологда – Череповец – Бабаево

[ Общество ]

РЖД сообщает о запуске пригородных поездов, которые будут курсировать по маршруту Вологда – Череповец – Бабаево. Поезда начнут курсировать с 5 апреля по пятницам, субботам и воскресеньям. Рейсы назначены на летний период.  

«Поезда будут осуществлять перевозки не только по субботам и воскресеньям, как в период прошлогодних дачных перевозок, но и в пятницу. Рейсы также назначены и на праздничные дни – 1, 9 мая и 12 июня», - уточнили в службе корпоративных коммуникаций Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

 Поезд Вологда – Бабаево будет отправляться из Вологды в 6.00, а Бабаево он прибудет в 10.55. Обратный поезд будет отправляться из Бабаево в 16.19, прибытие в Вологду планируется в 21.09.

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