В Череповце пожарные спасли от огня 19 человек

Череповецкие пожарные спасли 19 человек. Происшествие случилось накануне около часа дня в коммунальной квартире дома по улице Молодежной.

По информации регионального управления МЧС, во время пожара 20 жильцов дома самостоятельно вышли из подъезда.

«Ещё 19 человек, из них 7 детей, с помощью спасательных устройств вывели на улицу звенья газодымозащитной службы. В комнате, где случилось возгорание, был обнаружен погибший мужчина 1975 г.р.», - рассказали в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении со стороны погибшего.