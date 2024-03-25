В Череповце пожарные спасли от огня 19 человек

[ Происшествия ]

Череповецкие пожарные спасли 19 человек. Происшествие случилось накануне около часа дня в коммунальной квартире дома по улице Молодежной.

По информации регионального управления МЧС, во время пожара 20 жильцов дома самостоятельно вышли из подъезда.   

«Ещё 19 человек, из них 7 детей, с помощью спасательных устройств вывели на улицу звенья газодымозащитной службы. В комнате, где случилось возгорание, был обнаружен погибший мужчина 1975 г.р.», - рассказали в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении со стороны погибшего.

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