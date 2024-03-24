Сегодня в России – день общенационального траура

24 марта объявлен в России днем общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом Владимир Путин объявил в своем обращении.

На данный момент известно, что спасательная операция на месте теракта в «Крокусе» завершилась. Поисковая еще продолжается. В больницах врачи борются за жизни 107 человек.

Из под завалов здания извлекли тела 133 человек. По последним данным, общее число погибших превысило 140 человек. Предварительно удалось идентифицировать личности 50 человек.

Четверых подозреваемых задержали в Брянской области, в 100 километрах от границы с Украиной. Один из них рассказал, что ему обещали заплатить 500 тысяч рублей за убийства беззащитных людей.

Вологжане вчера несли цветы, лампады и игрушки к стихийному мемориалу на площади Революции.