В центре Вологды в ночь на 26 марта отключат теплоснабжение

[ Общество ]

В центральной части Вологды в ночь на 26 марта будет ограничено теплоснабжение. В администрации Вологды это объясняют устранением дефекта на тепловых сетях ПАО «ТГК-2». Теплоснабжение будет ограничено с 23.00 25 марта до 13.00 26 марта.

«В зону ограничения попадают запитанные от ТГК-2 дома по площади Бабушкина, улицы Батюшкова, Благовещенская, Ветошкина, Галкинская, Герцена, Зосимовская, Движенческий переулок, Каменный мост, Кирова, Козленская, Ленина, Кремлевская площадь, Ленинградская, Лермонтова, М. Ульяновой, Мальцева, Мира, Октябрьская, Первомайская, Пирогова, проспекта Победы, Предтеченская, Пречистенская набережная, Пушкинская, Советский проспект, Сергея Орлова, Торговая площадь, Челюскинцев, Чехова», - говорится в сообщении.

Дефект обнаружен на ответвлении от магистральной сети. Ремонт на этом участке требует отключения магистрального теплопровода, и части жилых домов и зданий города. Работы будут преимущественно вестись в ночное время. При этом обратный трубопровод будет запитан горячей водой, что позволит значительное время сохранять комфортную температуру в зданиях, - также говорится в сообщении.

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