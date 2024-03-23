Георгий Филимонов закрыл комментарии в соцсетях после теракта в Подмосковье

[ Общество ]

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, почему закрыл комментарии в соцсетях после страшного теракта, совершенного накануне вечером в Подмосковье. По его словам, в моменты потрясений могли быть огульные эмоциональные высказывания.

«Друзья, ограничивал доступ к комментариям в своих соцсетях после трагедии не без причины. В моменты потрясений важно избегать огульных эмоциональных высказываний. Сейчас комментарии вновь открыты, но прошу сдерживаться в выражениях и оценках. Ориентируемся на официальные заявления, которые уже весьма полновесны и подробны, благодаря действиям наших спецслужб», - написал Георгий Филимонов в своем Telegrasm-канале.

Врио губернатора также напомнил, что допускаются только комментарии по теме поста, запрещаются мат и оскорбления, а также запрещаются высказывания, нарушающие требования законодательства РФ и спам.


   
 

 

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