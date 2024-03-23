В Вологде отменены все спортивные, культурные и развлекательные мероприятия

В Вологде в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холл» сегодня в знак траура и скорби приспущены государственные флаги на административных зданиях, а также у учебных заведений, - сообщает пресс-служба городской администрации. Также отменены запланированные на 23 и 24 марта культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

«В частности, отменены детские и взрослые спектакли в Вологодском драматическом театре, Театре для детей и молодежи, Театре кукол «Теремок», Камерном драматическом театре, Городском дворце культуры, театре-студии «Сонет», концерты в Вологодской областной филармонии и других учреждениях, музыкальные конкурсы. В кинотеатре «Ленком» на 23 и 24 марта отменены все сеансы», - говорится в сообщении.

Также не состоятся запланированные на выходные чемпионаты города по волейболу, баскетболу, футболу, хоккею, отменены массовые катания в Ледовом дворце на улице Пугачева.

Перенесено проведение муниципального этапа игры «Зарница» на базе школы № 29 и двухдневный образовательный форум для старшеклассников во Дворце творчества детей и молодежи.

Как сообщалось ранее, накануне в Подмосковье в результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» погибло не менее 100 человек.