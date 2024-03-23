ФСБ: «Террористы пытались перейти российско-украинскую границу»

[ Происшествия ]

ФСБ сообщает о задержании всех террористов, участвовавших в нападении на «Крокус сити холл».

По данным ведомства, задержанные террористы планировали пересечь границу РФ с Украиной в Брянской области, у них был примерный квадрат в лесу, через который они хотели скрыться, там их должны были встретить подельники.

Российские спецслужбы не дали доехать им до пункта отхода, открыв огонь по машине. Террористов задержали сотрудники пограничной службы ФСБ и МВД.

Одного из террористов, который пытался скрыться, обнаружили с дрона. Два вертолёта и восемь беспилотников было поднято в Брянской области для поиска боевиков, сообщает источник Telegram-канала SHOT.

Так и удалось обнаружить одного из беглецов, направляющихся к украинской границе, после чего того скрутили. Всего местность прочёсывали около 300 российских силовиков и военных.

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