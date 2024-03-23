В результате теракта в Подмосковье погибли 93 человека

Продолжаются следственные действия по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».



«Следственная группа продолжает работу на месте происшествия в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела. Продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими.

На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы.

Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые», - сообщает Следственный комитет.