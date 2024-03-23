Георгий Филимонов отменил все массовые мероприятия после страшного теракта в Подмосковье

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов отменил все массовые мероприятия после страшного теракта в подмосковном Красногорске.

Там накануне вечером несколько вооруженных террористов ворвались в здание концертного зала «Крокус сити холл» города Красногорск перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей, после чего подожгли концертный зал.

По предварительным данным, в результате теракта погибло более 70 человек.

«В связи с произошедшей трагедией принял решение отменить все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия на выходных», - написал Георгий Филимонов в своем телеграм-канале.

«СКР сообщает, что больше 60 человек погибло в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, среди них трое детей. ФСБ отчитывается о более 140 пострадавших. В больницах остаются 107 человек. Накануне вечером в «Крокусе» произошла стрельба, здание было охвачено пожаром. До сих пор идет устранение очагов. В России выстроились очереди в пункты сдачи крови, в других странах люди несут цветы к посольствам РФ», - сообщает «КоммерсантЪ».

По информации Telegram-канала Shot, всего в результате теракта погибли 83 человека.

В концертном зале находились танцоры из Вологды и Череповца, приехавшие на чемпионат и первенство России по бальным танцам. По предварительным данным, никто из вологжан не пострадал.