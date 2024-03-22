Череповецкая компания получила крупный штраф за сокрытие пожара

В Череповце оштрафована компания, которая осенью прошлого года не сообщила о пожаре, произошедшем в зале торжеств.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, в зале загорелись декорации, которые удалось потушить своими силами с помощью огнетушителей. При этом в пожарную охрану об инциденте организаторы мероприятия не сообщили. О нем огнеборцы узнали из соцсетей.

«По факту происшествия была проведена доследственная проверка и в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ», - пояснили в управлении МЧС.

На минувшей неделе протокол был рассмотрен в суде. Фемида признала виновными владельцев зала в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем возникновение пожара и повреждение имущества.

В результате компания была оштрафована на 700 тысяч рублей.