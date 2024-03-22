В Череповце задержан подозреваемый в убийстве 15-летней давности

[ Происшествия ]

В Череповце по подозрению в убийстве, совершенном 15 лет назад, задержан 52-летний местный житель. Ранее он уже был под подозрением, однако доказать его причастность к убийству не удалось.   

«По данным следствия, в марте 2008 года у подъезда дома на ул. Чкалова города Череповца обнаружено тело 31-летнего жильца с колото-резаными ранениями. Несмотря на проведенные следственные действия и розыскные мероприятия, установить по горячим следам виновное лицо не удалось, и производство по уголовному делу было приостановлено», - пояснили в региональном управлении следственного комитета.

Во время следствия было установлено, что основным мотивом убийства могли быть долги, накопившиеся у погибшего от участия в азартных играх.

Следователи еще раз допросили очевидца, который видел встречу неизвестного мужчины с погибшим незадолго до убийства. На основании его субъективного портрета был установлен подозреваемый, который ранее уже проходил по делу.     

«Доставленный для производства следственных действий мужчина, осознавая весомость добытых следствием доказательств, сознался в содеянном и в дальнейшем воспроизвел свои показания на месте происшествия», - уточнили в региональном управлении следкома.

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