Жителя Верховажья освободили от наказания за убийство при превышении самообороны

Верховажский районный суд освободил от наказания 20-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве, совершенном при превышении самообороны.

Согласно материалам дела, в ноябре 2022 года к молодому человеку приехал знакомый с тремя друзьями, чтобы наказать за старые «грехи». Все гости были пьяны.

После недолгого разговора потерпевшего стали избивать ногами и руками по голове, телу и конечностям.

«Опасаясь за свою жизнь и осознавая, что его знакомый не прекратит противоправные действия, обвиняемый оказал активное сопротивление. Он достал из кармана нож и нанес им множественные удары «сопернику», причинив ему вред здоровью, который не был необходим для пресечения противоправных действий. От полученных ножевых ранений 23-летний верховажанин скончался», - рассказали в пресс-службе судов области.

Первоначально в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье за убийство, в рамках которого мужчина год находился под стражей. Однако в защиту обвиняемого выступили жители Верховажья, которые давали негативные характеристики погибшему. В итоге дело было переквалифицировано на «убийство при превышении самообороны».

Суд согласился с доводами следствия и приговорил его к ограничению свободы на 1,5 года. Но с учетом того, что мужчина год находился под стражей, от наказания он был освобожден.