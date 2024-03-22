Алина Пеклецова и Светлана Заборская победили в чемпионате России по лыжным гонкам

Алина Пеклецова и Светлана Заборская одержали победу на Чемпионате России по лыжным гонкам, который в эти дни проходит в Архангельской области.

Вологжанки в составе сборной Архангельской области, за которую выступают в параллельном зачете, стали победителями эстафеты 4x5 км с результатом 53:32.1.

Также за сборную Поморья бежали Мария Истомина и Вероники Степанова. Второе и третье место с одинаковым результатом разделили сборные Тюменской области и Республики Татарстан, которые отстали от победительниц на 12.8 сек.

Отметим, что для Алины Пеклецовой эта медаль стала второй на текущем чемпионате России. Ранее девушка завоевала серебро в скиатлоне на 20 км.