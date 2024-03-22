Еще 7,5 тысяч вологодских семей получили доступ к высокоскоростному интернету

Вологодская область – на третьем месте среди регионов Северо-Запада по расширению собственной оптической сети Ростелекома. Около 70% подключений на Вологодчине приходится на новостройки в Вологде и в Череповце, 30% — на частный сектор.

«Мы продолжаем расширять зоны охвата качественным интернетом в Вологодской области. Только в 2023 году наши специалисты проложили более 130 км линий связи. Представьте себе путешествие из Вологды в Череповец и сопоставьте эти километры из окна транспорта с трудом связистов! Все эти 130 километров нужно прокопать, протянуть, установить необходимое телекоммуникационное оборудование. Да еще и в снег, в дождь, в зной. Всё это для того, чтобы в районах люди могли пользоваться интернетом наравне с жителями областной столицы», - объясняет директор вологодского филиала Ростелекома Евгений Забродин.

За 2023 год к высокоскоростному интернету подключили индивидуальные жилые дома в десяти округах и районах области: Вашкинском, Сямженском, Грязовецком, Тотемском, Нюксенском, Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Череповецком, Вологодском, Никольском. Всего к высокоскоростному интернету получили доступ 7,5 тысяч семей. В сельской местности частично прошла модернизация собственной инфраструктуры — старые медные линии связи заменили на современные оптические.

Чтобы подключить дома к сети, используется технология PON: волоконно-оптический кабель прокладывается непосредственно в дом абонента, обеспечивая надежное высокоскоростное интернет-соединение. Новые технологии позволили увеличить скорость интернета до 800 Мбит/с (скорость ограничена лишь тарифным планом и может быть еще больше). Высокая скорость интернет-соединения важна для совершения онлайн-покупок, проведения стримов, онлайн-обучений и видеоконференций, а также для быстрой синхронизации устройств по Wi-Fi (робот-пылесос, умная колонка и др.).