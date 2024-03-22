Более 40 км дорог на Вологодчине будут защищены от диких животных

[ Общество ]

В Вологодской области установят более 40 километров ограждений от диких животных. В первую очередь в список попадут участки дорог, где происходили аварии с участием животных.

«В этом году мы заключим контракт сроком на 3 года по устройству ограждений от выхода диких животных на проезжую часть. Сооружения будут установлены вдоль дорог Кадуйского, Кирилловского округов и Череповецкого района. Всего запланировано установить более 40 километров защитных сооружений», - рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Также в этом году продолжатся работы по установке ограждений на дороге Воскресенское-Кирилов-Глушково в Кирилловском округе, а в Кадуйском районе на дороге Подъезд к поселку Кадуй работы начнутся. В общей сложности в 2024 году установят 18 километров барьерных сооружений.

Монтировать будут ограждения высотой не менее 2,5 метров. Элементы конструкции должны выдерживать температурные изменения в диапазоне от –50 до +50, а также высокую снеговую нагрузку.

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