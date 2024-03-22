Вологжанам расскажут о редких изданиях Александра Пушкина

26 марта в Областной научной библиотеке состоится лекция «Произведения Александра Сергеевича Пушкина в коллекциях редкого фонда» в рамках проекта «Рассказы о редких книгах». Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения писателя. Начало в 16:00.

В секторе редких книг областной библиотеки хранится более 700 изданий Александра Пушкина. Наибольшую ценность из них представляют книги, напечатанные при жизни писателя: «Стихотворения» в трех частях (1829-1832), трагедия «Борис Годунов» (1831), исследование «История Пугачевского бунта» (1834), а также публикации произведений писателя в журналах «Библиотека для чтения», «Вестник Европы», «Сын Отечества», выходивших в первой трети XIX века.

Украшением коллекции стали издания, иллюстрированные известными художниками – Александром Бенуа, Иваном Билибиным, Николаем Кузьминым, Сергеем Соломко, Владимиром Фаворским.

Об этих и других редких книгах из собрания «Пушкинианы» главной библиотеки Вологодской области расскажет сотрудник библиотеки Ирина Исаковская.

Вход свободный. 12+