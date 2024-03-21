Два человека пострадали в ДТП в Великоустюгском районе

Авария произошла вчера около 19 часов на перекрестке улиц Виноградова и Осипенко в Великоустюгском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 34-летний водитель за рулем автомобиля «Хендай Туссон» при повороте не пропустил автомобиль «Рено Логан», с которым впоследствии столкнулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 18-летний водитель и 17-летний пассажир автомобиля «Рено Логан».

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.