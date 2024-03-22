В Вологде два брата угнали машину, чтобы покататься

[ Происшествия ]

У 55-летнего вологжанина угнали автомобиль «Лада Калина» прямо с участка. С таким заявлением мужчина обратился в дежурную часть полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Вологде. Хозяин дома показал видео с камер наблюдения, на котором было видно, что двое злоумышленников вечером проникли на территорию участка.

Полицейским удалось установить личность преступников. Ими оказались два брата, 18 и 19 лет. Старший из братьев ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Молодых людей задержали и доставили в полицейский участок.

Юноши рассказали, что в тот вечер гуляли по Ботаническому переулку. Проходя мимо одного из участков, они решили зайти на его территорию. Рядом с домом был припаркован автомобиль «Лада Калина», дверь была не заперта, а ключи находились в замке зажигания. Ребята поехали кататься, а под утро бросили машину на улице Архангельской.

Против молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Парни могут отправиться в тюрьму на 5 лет.

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Фото: пресс-служба УМВД России по г. Вологде
 

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