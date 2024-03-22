Вологодские синоптики заявили о наступлении астрономической весны

Вологодские синоптики заявляют, что с 20 марта наступила астрономическая весна. В предстоящие выходные дни погоду в регионе будет определять циклон, который принесет небольшие осадки, при этом дневные температуры составят от +5 до +7 градусов.

«В начале следующей недели прогнозируется выход атлантического циклона, траектория которого будет проходить с юго-запада на северо-восток региона. Начавшиеся осадки в виде дождя, по мере прохождения облачного вихря перейдут в мокрый снег и снег. На фоне положительных дневных температур снег будет таять», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В последующие дни, по предварительным данным, обойдется без осадков, по ночам будут небольшие заморозки, днем столбики термометров будут подниматься до +6 градусов.