Вологодские синоптики заявили о наступлении астрономической весны

[ Общество ]

Вологодские синоптики заявляют, что с 20 марта наступила астрономическая весна. В предстоящие выходные дни погоду в регионе будет определять циклон, который принесет небольшие осадки, при этом дневные температуры составят от +5 до +7 градусов.

«В начале следующей недели прогнозируется выход атлантического циклона, траектория которого будет проходить с юго-запада на северо-восток региона. Начавшиеся осадки в виде дождя, по мере прохождения облачного вихря перейдут в мокрый снег и снег. На фоне положительных дневных температур снег будет таять», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В последующие дни, по предварительным данным, обойдется без осадков, по ночам будут небольшие заморозки, днем столбики термометров будут подниматься до +6 градусов.

Теги:
погода потепление
 

Последние новости

В Череповце неизвестный устроил стрельбу по автобусу
Вологжанам расскажут о редких изданиях Александра Пушкина
Два человека пострадали в ДТП в Великоустюгском районе
В Вологде два брата угнали машину, чтобы покататься
Вологодские синоптики заявили о наступлении астрономической весны
Вологодчина попала в топ регионов в СЗФО по кадровому голоду среди таксистов
Режим повышенной готовности вводят сегодня в Вологодском округе
Мошенники украли у череповецкого пенсионера более 6 млн рублей
Записаться на прием к врачу вологжане смогут с помощью голосового помощника
Бывший мэр Вологды поблагодарил вологжан