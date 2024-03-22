Вологодчина попала в топ регионов в СЗФО по кадровому голоду среди таксистов

[ Общество ]

Вологодская область оказалась в тройке лидеров среди регионов Северо-Западного федерального округа по кадровому голоду среди водителей такси. Такие данные приводит рекрутинговое агентство hh.ru.

При этом, как уточняют в агентстве, средняя предлагаемая заработная плата таксистам составляет в Вологодской области 106,5 тысяч рублей, увеличившись за последний год сразу на 19 000 рублей. Это чуть ниже, чем в целом по стране.

«По стране предлагаемая медианная зарплата у водителей такси в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросла на 23% и составила 107,2 тыс. руб.», - рассказали в hh.ru.

В агентстве добавили, что в целом водители такси считаются одними из самых низкоконкурентных, когда на одно рабочее место могут претендовать до 3 человек. Для примера – в Санкт-Петербурге, а также еще в нескольких регионах Северо-Запада на одну вакансию приходится 5-6 соискателей.   

«Выраженный кадровый голод в этой профессии сейчас наблюдается в Ленинградской области (2 человека на вакансию), Мурманской и Вологодской областях (до 3 человек)», - уточнили в hh.ru.

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