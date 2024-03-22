Мошенники украли у череповецкого пенсионера более 6 млн рублей

В Череповце неизвестные мошенники похитили со счетов 83-летнего пенсионера 6,3 млн рублей. Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, потерпевшему позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником сотового оператора.

«Она сообщила о необходимости продлить договор абонентского обслуживания. Под руководством звонившей пенсионер установил на телефон несколько приложений. Как оказалось, эти действия позволили злоумышленникам получить удаленный доступ к его счетам», - рассказали в областном УМВД.

О краже денег мужчине рассказала его дочь, которой позвонили работники брокерской фирмы и пояснили, что неизвестные вывели со счетов все средства.

Возбуждено уголовное дело по статье за кражу в особо крупном размере.