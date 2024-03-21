Записаться на прием к врачу вологжане смогут с помощью голосового помощника «Светлана». Как считает врио губернатора Георгий Филимонов, с помощью голосового помощника удастся повысить качество о доступность оказания медицинской помощи.

«Цифровая трансформация региона - одно из приоритетных направлений нашей работы. В Вологодской области будут использованы передовые практики других регионов, такие, например, как голосовой помощник для записи к врачу. Уверен, все это повысит качество и доступность оказания медицинской помощи», - рассказал Филимонов.

На было заявлено на оперативном совещании в правительстве региона, технология голосового помощника «Светлана» будет применена в работе регионального колл-центра сферы здравоохранения.

«В реализации проекта цифровизации здравоохранения планируется использовать голосовых роботов с применением искусственного интеллекта. Голосовой помощник напомнит о предстоящем визите в поликлинику, и, если нужно, перенесет визит или отменит запись», - уточнили в пресс-службе врио губернатора.

Также было заявлено, что для оперативной связи с населением по льготным лекарствам областной депздрав уже создал собственный телеграмканал.