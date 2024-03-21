Глава Вологодского округа получил замечание за курение на крыльце

[ Общество ]

Глава Вологодского округа был замечен курящим на крыльце. Об этом врио главы региона Георгий Филимонов рассказал сегодня оперативном совещании в правительстве.

«Игорь Александрович Быков, пожалуйста, не курите больше ночью на рабочем крыльце. Я вас видел как-то поздно вечером судорожно курящего. Сигареты, я надеюсь. Мы за здоровый образ жизни, так что всем рекомендую следовать идеологии нашей команды», — посоветовал главе округа врио губернатора.

Как уточняет портал GorodVo, Игорь Быков пообещал больше не курить.

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