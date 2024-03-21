В вологодском правительстве объединят еще два департамента

[ Общество ]

В правительстве Вологодской области будут объединены еще два департамента – департамента молодежной политики и департамента физической культуры и спорта. Новая структура будет называться департаментом спорта и молодежной политики.

«В силу того, что перед нами стоят серьезные вызовы и задачи, для достижения показателей нам необходимо усиление», - заявил Филимонов.

По словам врио губернатора, объединенный департамент возглавит Виталий Кобыльников, который ранее возглавлял региональный департамент молодежной политики.

«Виталий Кобыльников заслужил высокую оценку эффективности как на территории нашего региона, так и в целом в стране», - уточнил Филимонов.

В свою очередь Александр Мартюков, ранее возглавлявший департамент физкультуры и спорта, останется на должности заместителя руководителя объединенного департамента и будет также являться директором Центра спортивной подготовки Вологодской области.

«Мы обеспечиваем сплав опыта и молодости, знаний и проактивности», - объяснил кадровое решение Георгий Филимонов.

Теги:
департамент кадры
 

Последние новости

Записаться на прием к врачу вологжане смогут с помощью голосового помощника
Бывший мэр Вологды поблагодарил вологжан
Глава Вологодского округа получил замечание за курение на крыльце
В вологодском правительстве объединят еще два департамента
В ближайшие три года на Вологодчине дополнительно газифицируют 2400 домов
Кадровые перестановки произошли в департаменте внутренней политики области
Стало известно, кто станет врио мэра Вологды
Старинную рукописную книгу представят публике в Ферапонтово
Под Вологдой водитель врезалась в дорожный знак, и была госпитализирована
На Вологодчине более 400 докторов отправились работать на село