В вологодском правительстве объединят еще два департамента

В правительстве Вологодской области будут объединены еще два департамента – департамента молодежной политики и департамента физической культуры и спорта. Новая структура будет называться департаментом спорта и молодежной политики.

«В силу того, что перед нами стоят серьезные вызовы и задачи, для достижения показателей нам необходимо усиление», - заявил Филимонов.

По словам врио губернатора, объединенный департамент возглавит Виталий Кобыльников, который ранее возглавлял региональный департамент молодежной политики.

«Виталий Кобыльников заслужил высокую оценку эффективности как на территории нашего региона, так и в целом в стране», - уточнил Филимонов.

В свою очередь Александр Мартюков, ранее возглавлявший департамент физкультуры и спорта, останется на должности заместителя руководителя объединенного департамента и будет также являться директором Центра спортивной подготовки Вологодской области.