В ближайшие три года на Вологодчине дополнительно газифицируют 2400 домов

Новую программу «Доступная газификация» анонсировал сегодня врио губернатора Георгий Филимонов на сегодняшнем оперативном совещании.

"В рамках новой программы мы планируем дополнительно газифицировать 75 населенных пунктов, в которых расположено более 2400 домовладений и проживает 7400 человек. Это те деревни и поселки, которые расположены в непосредственной близости, подчас буквально через дорогу, от газифицированных населенных пунктов, но не имеющие доступа к магистральному газу", - отметил врио Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

На первом этапе планируют газифицировать населенные пункты в 11 муниципалитетах.

Более 100 км составит протяженность газовых сетей, которые планируется построить. На эти цели выделено 760 миллионов рублей, реализовывать которые будут до 2027 года.