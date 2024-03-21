Кадровые перестановки произошли в департаменте внутренней политики области

Крупные кадровые перестановки произошли в департаменте внутренней политики Вологодской области. Как ранее сообщал NewsVo, с должности заместителя губернатора по внутриполу ушел Евгений Богомазов. На эту должность назначен начальник департамента внутренней политики Евгений Тютюков.

В свою очередь начальником департамента стал Денис Дворников, который ранее являлся заместителем начальника департамента.

Об этом было заявлено во время оперативного совещания в правительстве региона. Как и предполагалось, новые кадровые перестановки в этой структуре правительства могут произойти сразу после выборов в президенты.

«Мы переходим к новому этапу развития системы управления регионом. Евгений Тютюков назначен заместителем губернатора области по внутренней политике. Денис Дворников назначен начальником департамента внутренней политики области. Александр Долгих назначен первым заместителем начальника департамента внутренней политики области», - заявил Георгий Филимонов.

Что касается Евгения Богомазова, то, по словам Георгия Филимонова, он останется в команде. Правда, какая ему будет предложена должность, будет объявлено позже. В настоящее время Богомазов находится в отпуске.