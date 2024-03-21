Кадровые перестановки произошли в департаменте внутренней политики области

[ Общество ]

Крупные кадровые перестановки произошли в департаменте внутренней политики Вологодской области. Как ранее сообщал NewsVo, с должности заместителя губернатора по внутриполу ушел Евгений Богомазов. На эту должность назначен начальник департамента внутренней политики Евгений Тютюков.

В свою очередь начальником департамента стал Денис Дворников, который ранее являлся заместителем начальника департамента.

Об этом было заявлено во время оперативного совещания в правительстве региона. Как и предполагалось, новые кадровые перестановки в этой структуре правительства могут произойти сразу после выборов в президенты.

«Мы переходим к новому этапу развития системы управления регионом. Евгений Тютюков назначен заместителем губернатора области по внутренней политике. Денис Дворников назначен начальником департамента внутренней политики области. Александр Долгих назначен первым заместителем начальника департамента внутренней политики области», - заявил Георгий Филимонов. 

Что касается Евгения Богомазова, то, по словам Георгия Филимонова, он останется в команде. Правда, какая ему будет предложена должность, будет объявлено позже. В настоящее время Богомазов находится в отпуске.

Теги:
отставки кадры
 

Последние новости

В вологодском правительстве объединят еще два департамента
В ближайшие три года на Вологодчине дополнительно газифицируют 2400 домов
Кадровые перестановки произошли в департаменте внутренней политики области
Стало известно, кто станет врио мэра Вологды
Старинную рукописную книгу представят публике в Ферапонтово
Под Вологдой водитель врезалась в дорожный знак, и была госпитализирована
На Вологодчине более 400 докторов отправились работать на село
Вологжанин получил ожоги в результате пожара в гараже
Региональное управление ФСБ перекрыло канал поставки кокаина и экстази
Сегодня может быть объявлено об отставке мэра Вологды Сергея Воропанова