Стало известно, кто станет врио мэра Вологды

Мэр города Вологды Сергей Воропанов ушел в отставку. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Принял решение уйти в отставку. Хочу сказать спасибо вологжанам за поддержку, вопросы, предложения, критику. Благодарю свою команду за работу. Люблю и всегда буду любить Вологду!», - написал Сергей Воропанов.

Врио губернатора Георгий Филимонов на оперативном совещании уже объявил, кто займет освободившуюся должность. Врио мэра станет Андрей Накрошаев, который до сегодняшнего дня занимал пост начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области. При этом Георгий Филимонов отметил, что городу нужен «не политик, а хозяйственник».