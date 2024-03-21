Старинную рукописную книгу представят публике в Ферапонтово

8 апреля в Музее фресок Дионисия в Ферапонтово широкой публике представят уникальную рукописную книгу начала XIX столетия «Житие Василия Нового и Григориево видение». В 2000 году ее подарил советский и российский культуролог, режиссер, телеведущий и журналист Александр Липницкий Кирилло-Белозерскому музею-заповедника.

«Житие Василия Нового, скончавшегося в 952 году, было составлено в X веке в Константинополе и являлось очень популярным с самого начала своего появления на Руси и вплоть до XIX столетия. А в конце XV века стало самым тиражируемым рукописным памятником с описанием Страшного суда – истекали 7000 лет от сотворения мира, и все очень живо обсуждали ожидаемый в 1492 году конец света. А эта книга очень живописно и в красках описывала то, что ждёт человека после смерти», – сообщает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Сейчас книга хранится в Музее фресок Дионисия, ее переместят в постоянную экспозицию музея.

Житие уникально тем, что в нем описываются не все этапы жизни святого, а сделан конкретный упор на мытарства и описание рая и ада. Рукописное Житие написано киноварью и чернилами, имеет тиснение и крепкую деревянную обложку, обтянутую кожей. Размер книги составляет 33,2 на 20,2 на 7,3 см.