На Вологодчине более 400 докторов отправились работать на село

В Вологодской области более 400 докторов и фельдшеров пополнили штат медицинских организаций не селе. Привлечение кадров – одна из приоритетных задач в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«На Вологодчине для закрепления врачей на местах действует ряд мер социальной поддержки. Например, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С начала их реализации штат медицинских организаций на селе пополнил 421 медицинский работник. Среди них 295 врачей и 126 фельдшеров. Пополнение прибыло практически в каждый сельский район области, в том числе в самые отдаленные», – сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

В 2024 году участниками программ станут еще 55 медицинских работников: 36 врачей и 19 фельдшеров.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предусматривают единовременную выплату до 1,5 миллионов рублей для врачей и до 750 тысяч рублей – для фельдшеров, медсестер и акушерок при условии, что специалист проработает в выбранной организации не менее 5 лет.