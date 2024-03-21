Вологжанин получил ожоги в результате пожара в гараже

Возгорание произошло вчера, 20 марта, в половине шестого вечера, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

60-летний мужчина находился в своем гараже в кооперативе «Энергетик» на Советском проспекте в областном центре. Мужчина работал шлифовальной машинкой, когда почувствовал запах дыма. Искры попали на висевшую рядом одежду, и она загорелась.

Мужчина не сумел потушить огонь самостоятельно и выбежал на улицу. Очевидцы, заметившие дым, позвонили в пожарную службу.

Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 24 квадратных метра. Собственника гаража госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.