Региональное управление ФСБ перекрыло канал поставки кокаина и экстази

[ Происшествия ]

Сотрудники управления ФСБ по Вологодской области сообщают о перекрытии канала поставки в регион особо крупной партии наркотиков.

Наркокурьер из Санкт-Петербурга был задержан в ходе оперативных мероприятий на трассе Вологда–Новая Ладога.  

«Пакет с наркотическими средствами мужчина изъял из тайниковой закладки на территории г. Санкт-Петербурга, после чего на автомобиле знакомого, не осведомленного о преступных намерениях злоумышленника, отправился в сторону Вологодской области для дальнейшей реализации на территории региона», - рассказали в региональном УФСБ.

По заключению экспертов, в пакете наркокурьера находилось более 807,54 грамма МДМА (экстази), 330,6 граммов кокаина, а также около 2 граммов марихуаны.

По факту покушения на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теги:
наркотики УФСБ
пресс-служба УФСБ России по Вологодской области
 

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