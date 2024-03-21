Региональное управление ФСБ перекрыло канал поставки кокаина и экстази

Сотрудники управления ФСБ по Вологодской области сообщают о перекрытии канала поставки в регион особо крупной партии наркотиков.

Наркокурьер из Санкт-Петербурга был задержан в ходе оперативных мероприятий на трассе Вологда–Новая Ладога.

«Пакет с наркотическими средствами мужчина изъял из тайниковой закладки на территории г. Санкт-Петербурга, после чего на автомобиле знакомого, не осведомленного о преступных намерениях злоумышленника, отправился в сторону Вологодской области для дальнейшей реализации на территории региона», - рассказали в региональном УФСБ.

По заключению экспертов, в пакете наркокурьера находилось более 807,54 грамма МДМА (экстази), 330,6 граммов кокаина, а также около 2 граммов марихуаны.

По факту покушения на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.