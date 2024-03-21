Сегодня может быть объявлено об отставке мэра Вологды Сергея Воропанова

Сразу несколько вологодских Telegram-каналов сообщают, что сегодня будет объявлено об отставке мэра Вологды Сергея Воропанова. Заявление должно прозвучать во время оперативного совещания в правительстве региона.

По некоторым данным, сам Воропанов в настоящее время находится в отпуске и не будет присутствовать на оперативке. Сразу после отпуска уйдет в отставку.

Также уточняется, что на оперативном совещании будет назван кандидат в мэры областной столицы.

«Вологжанам он хорошо известен, так как давно работает чиновником и фамилия на слуху. Кандидатуру нового мэра Вологды уже утвердили в аппарате президента, имя официально назовут на планёрке в правительстве области», - говорится в сообщении.

Также заметим, что Сергея Воропанова местные СМИ отправляли в отставку с конца прошлого года. Однако информация каждый раз не подтверждалась.