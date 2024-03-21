Мэр Череповца рассказал, сколько девушек работают в городе водителями автобусов

[ Общество ]

Мэр Череповца Вадим Германов рассказал, что в городе металлургов водителями автобусов на маршрутах «Автоколонны №1456» работают уже 14 девушек. По их мнению, управлять современным автобусом не сложней, чем легковым авто.  

«Образ водителя автобуса прочно закрепился в нашем подсознании еще с детства: суровый мужчина, вращающий тяжелый руль и с трудом «вбивающий» передачу на механической коробке «Икаруса-280». Но это только образ», - написал Германов в соцсетях.

Однако венгерские машины ушли в прошлое, а на городские улицы вышли современные машины, которые намного более легче в управлении.

«Кристина Свитовидова работает водителем автобуса уже 3 года. До этого она была кондуктором, затем контролером и в конце концов, решилась получить категорию D. Обучение на водителя автобуса за счет предприятия - приятный бонус», - привел в пример девушку-водителя Германов.

По его словам, сейчас на городских маршрутах водитель автобуса зарабатывает до 77 тысяч рублей.

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городские автобусы водители
 

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