За объекты благоустройства на 2025 год проголосовало уже более 16 000 вологжан

В Вологде продолжается голосование за объекты благоустройства на 2025 год. По данным администрации города, в голосовании приняли участие уже более 16 тысяч жителей Вологды.

Голосование за объекты благоустройства на 2025 год идет на сайте 35.gorodsreda.ru. До 30 апреля вологжане могут выбирать приоритетное пространство из 18-ти вариантов.

На голосование выставлены следующие территории:

- Территория вблизи МОУ «СОШ № 16»

- Парк вдоль реки Содема от улицы Ярославской до Окружного шоссе

- Осановская роща (2 этап)

- «Аллея Славы» на улице Луначарского

- Территория парка Мира со стороны Заречья

- Сквер 825-летия Вологды (у школы № 17»)

- Сад по улице Ветошкина (у ДКЖ)

- Аллея по улице Первомайской

- Комсомольский сквер (село Молочное)

- Сквер героев Специальной военной операции (у Элмы)

- Сквер у дома-музея Петра I

- Сквер 300-летия полиции (мкр Охмыльцево)

- Ковыринский сад (2 этап)

- Городской сад за Дворцом спорта по улице Конева (в районе улиц Можайского-Зеленая-Береговая)

- Площадь имени Ф. Я. Федулова

- «Гайд-парк» на улице Воровского

- Пешеходная зона от улицы Конева до улицы Московской

- Сквер 100-й дивизии (у ДК Льнокомбината).

Отдать свой голос за один из объектов могут жители Вологды от 14 лет.