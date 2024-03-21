За объекты благоустройства на 2025 год проголосовало уже более 16 000 вологжан

В Вологде продолжается голосование за объекты благоустройства на 2025 год. По данным администрации города, в голосовании приняли участие уже более 16 тысяч жителей Вологды.
Голосование за объекты благоустройства на 2025 год идет на сайте 35.gorodsreda.ru. До 30 апреля вологжане могут выбирать приоритетное пространство из 18-ти вариантов.
На голосование выставлены следующие территории:
- Территория вблизи МОУ «СОШ № 16»
- Парк вдоль реки Содема от улицы Ярославской до Окружного шоссе
- Осановская роща (2 этап)
- «Аллея Славы» на улице Луначарского
- Территория парка Мира со стороны Заречья
- Сквер 825-летия Вологды (у школы № 17»)
- Сад по улице Ветошкина (у ДКЖ)
- Аллея по улице Первомайской
- Комсомольский сквер (село Молочное)
- Сквер героев Специальной военной операции (у Элмы)
- Сквер у дома-музея Петра I
- Сквер 300-летия полиции (мкр Охмыльцево)
- Ковыринский сад (2 этап)
- Городской сад за Дворцом спорта по улице Конева (в районе улиц Можайского-Зеленая-Береговая)
- Площадь имени Ф. Я. Федулова
- «Гайд-парк» на улице Воровского
- Пешеходная зона от улицы Конева до улицы Московской
- Сквер 100-й дивизии (у ДК Льнокомбината).
Отдать свой голос за один из объектов могут жители Вологды от 14 лет.
«Нешуточная борьба за лидерскую позицию уже развернулась между сквером 825-летия Вологды и вторым этапом Осановской рощи. Догоняют их проекты парка Мира, берег реки Содемы от Ярославской до Окружного шоссе и другие пространства города. Всего в списке 18 объектов. До 30 апреля вологжане могут голосовать за территории. Пространство, получившее наибольшую поддержку жителей, будет благоустроено в 2025 году», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.