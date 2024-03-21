Молодежка «Алмаза» сравняла счёт в противостоянии с ярославским «Локо»

Хоккеисты череповецкого «Алмаз» сравнял счёт в противостоянии с ярославским «Локо» в 1/4 финала кубка Харламова.

«Железнодорожники» открыли счёт первыми в середине стартового периода. Но ещё до первого перерыва череповчане смогли не только сравнять счёт, но и выйти вперед. Сначала Тимур Мурашов отдал пас из-за ворот на Михаила Ильина, и последний уже с ближней дистанции «расстрелял» вратаря хозяев. Спустя минуту 45 секунд «желто-черным» удалось реализовать численное большинство. Всеволод Никитин впервые за два матча вывел череповчан в лидеры - 2:1. Напомним, первый матч этой серии второго раунда плей-офф МХЛ завершился 0:4 в пользу «Локо».

Во втором периоде команды в течении минуты с небольшим обменялись заброшенными шайбами. Сначала игроки «Локо» сравняли счет, после чего Всеволод Никитин, нападающий «Алмаза», оформил дубль в матче. Как позднее выяснится, этот гол стал победным для команды Егора Башкатова - 3:2 в пользу «Алмаза».

«Очень жаль, что не все болельщики доехали, кто помогал нам в прошлой игре. Сегодня они получили бы огромное удовольствие, я думаю. Сегодня просто вытерпели, не скажу, что что-то грандиозное сделали, но терпели, ловили шайбу на себя, играли от обороны и в конце получили победу», - сказал после игры главный тренер молодёжной команды Череповца Егор Башкатов.

При счёте 1:1 серия до трех побед переезжает в город металлургов, где «Алмаз» и «Локо» проведут два матча 23 и 24 марта.