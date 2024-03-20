СМИ сообщают об отставке замгубернатора по внутренней политике Евгения Богомазова

Вологодские СМИ сообщают о возможной отставке заместителя губернатора Вологодской области по внутренней политике Евгения Богомазова. В частности, по сообщению Telegram-канала «Вологодской канвой», Евгений Богомазов уходит на две недели в отпуск с последующей отставкой.

По данным тг-канала, он может возглавить аналогичное ведомство, связанное со внутренней политикой, в одном из регионов Приволжского федерального округа.

Примечательно, что в должности заместителя губернатора Евгений Богомазов отработал ровно 7 лет. На эту должность он был назначен 20 марта 2017 года.