СМИ сообщают об отставке замгубернатора по внутренней политике Евгения Богомазова

[ Общество ]

Вологодские СМИ сообщают о возможной отставке заместителя губернатора Вологодской области по внутренней политике Евгения Богомазова. В частности, по сообщению Telegram-канала «Вологодской канвой», Евгений Богомазов уходит на две недели в отпуск с последующей отставкой.

По данным тг-канала, он может возглавить аналогичное ведомство, связанное со внутренней политикой, в одном из регионов Приволжского федерального округа.

Примечательно, что в должности заместителя губернатора Евгений Богомазов отработал ровно 7 лет. На эту должность он был назначен 20 марта 2017 года.

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СМИ сообщают об отставке замгубернатора по внутренней политике Евгения Богомазова
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