Власти региона заявили об увеличении количества бюджетных мест в сузах региона

[ Общество ]

В правительстве Вологодской области заявили об увеличении количества бюджетных мест в техникумах и колледжах региона. Всего в этом году для выпускников 9 и 11 классов будет доступно 114 направлений подготовки.

«Популярность системы среднего профессионального образования среди абитуриентов растет. Более 60 % выпускников 9-х классов выбирают колледжи и техникумы области. В Вологодской области 40 образовательных организаций реализуют программы среднего профессионального образования. В этом году за счет областного бюджета установлено на 306 мест - на 4% больше, чем в прошлом году», - рассказала начальник управления образования области Екатерина Целикова.

В новом учебном году также будут открыты четыре новых направления. В частности, в Вологодском колледже технологии и дизайна появятся направления «Реклама» и «Техника и искусство фотографии», в Череповецком химико-технологическом колледже – «Технология аналитического контроля химических соединений», а в Череповецком строительном колледже им. А.А. Лепехина «Информационное моделирование в строительстве».

Приемная кампания в учебных заведениях среднего профессионального образования начнется не позднее 20 июня и продлится до 15 августа. По специальностям, которые требуют вступительных испытаний, прием заявлений завершится 10 августа.

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