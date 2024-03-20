Более 170 заявок поступило на международный юношеский конкурс имени Гаврилина

Губернаторский международный юношеский конкурс имени Валерия Гаврилина проходит на родине композитора раз в три года. Это одно из самых престижных соревнований для молодых музыкантов в возрасте от 9 до 25 лет.

В предыдущие годы в конкурсе участвовали учащиеся школ искусств и студенты средних специальных учебных заведений культуры. С этого года заявки могут подать и студенты высших учебных заведений страны.

В 2024 году – в год 85-летия Гаврилина – конкурс проводится в девятый раз. Более 170 заявок поступило от юных музыкантов из 24 регионов России. 23 участника будут представлять зарубежные страны – Китай, Турцию, Коста-Рику и Беларусь.

Конкурс проходит в 9 номинациях: фортепиано, скрипка, виолончель, академический вокал, домра, балалайка, баян/аккордеон, эстрадная музыка, композиция.

Оценивать выступления участников будет международное жюри, в составе которого – известные музыканты, профессора ведущих творческих вузов России и зарубежных стран, многие из которых также являются членами жюри Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

Обязательным условием юношеского конкурса является исполнение произведений Валерия Гаврилина. Сейчас жюри оценивает поданные заявки и приглашает участников, прошедших отбор, на очные прослушивания, которые пройдут с 23 по 27 апреля.