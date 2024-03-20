Череповчанин предстанет перед судом за убийство знакомого топором

Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Череповца, обвиненного в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

По данным следствия, 31 октября 2023 года череповчанин распивал алкоголь с малознакомыми людьми у себя дома – на территории СНТ «Металлург». В процессе между хозяином и его 44-летним гостем возникла ссора, в ходе которой 50-летний череповчанин нанес несколько ударов топором по голове знакомого. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Череповчанин решил не вызывать экстренные службы и продолжил застолье. Через трое суток к нему пришли сотрудники полиции и обнаружили тело потерпевшего, которого разыскивали по заявлению родственников о пропаже.

Когда следователи задержали 50-летнего подозреваемого, он признался в совершенном преступлении. После этого мужчину заключили под стражу.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.