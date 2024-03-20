Вологжане узнают о философе из рода Бердяевых

[ Культура ]

В музее «Вологодская ссылка» в областном центре открылась новая экспозиция «Философ из рода Бердяевых», посвященная 150-летию философа и писателя Николая Александровича Бердяева.

Личность Николая Бердяева (1874-1948) хорошо известная в литературных и научных кругах. Однако мало кому известно, что род известного философа берет начало из Ярославского дворянского рода Бердяевых, а прапрадед Николая Александровича был родом из Вологодского уезда. Сам Николай Бердяев 20 месяцев прожил в Вологде в начале XX века как политический ссыльный.

На выставке представлено родовое древо дворянского рода Бердяевых, произведения Николая Александровича до- и послереволюционного периода, фотографии, принадлежащие периоду его вологодской ссыльной жизни.

Посетить выставку можно до 28 сентября. Действует Пушкинская карта.

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