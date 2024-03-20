В Грязовце похоронен погибший в СВО Александр Макаровский

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В Грязовце накануне был похоронен участник специальной военной операции Александр Макаровский. Как сообщает газета «Сельская правда», Макаровский погиб 31 января этого года.  

«Александр родился в с. Северная Ферма Вологодского района, окончил школу в г. Вологде, являлся выпускником СПТУ №1 г. Вологды, служил в армии. Проживал в Грязовце», - сообщается на странице газеты в соцсетях.

Коллектив газеты выразил соболезнование родным и близким погибшего. Об обстоятельствах гибели Александра не сообщается.

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