Благоустройство городского пляжа в Белозерске обойдется бюджету в 5 млн рублей

На благоустройство городского пляжа в Белозерске будет выделено 5 млн рублей. В ходе торгов победитель уронил начальную стоимость контракта в 7 млн рублей на 28,6%.

В окончательном варианте проекта были учтены мнения местных жителей, которые были не согласны с отдельными элементами проекта.

В частности, архитекторы освободили центральную территорию, где будет оборудована зона отдыха с навесом для родителей с детьми. Также дорогой туалет заменили на более дешевые кабинки и полностью исключили зону для мангалов. Кроме того, в проект заложили частичную расчистку от кустарника территорию вдоль «косы», уходящую на волнорез.