Благоустройство городского пляжа в Белозерске обойдется бюджету в 5 млн рублей

[ Общество ]

На благоустройство городского пляжа в Белозерске будет выделено 5 млн рублей. В ходе торгов победитель уронил начальную стоимость контракта в 7 млн рублей на 28,6%.

В окончательном варианте проекта были учтены мнения местных жителей, которые были не согласны с отдельными элементами проекта.

В частности, архитекторы освободили центральную территорию, где будет оборудована зона отдыха с навесом для родителей с детьми. Также дорогой туалет заменили на более дешевые кабинки и полностью исключили зону для мангалов. Кроме того, в проект заложили частичную расчистку от кустарника территорию вдоль «косы», уходящую на волнорез.

«В рамках благоустройства будет установлено спасательное оборудование для пляжа, обустроены ограждения для купания, установлены качели, скамейки, урны, туалетные модули и другое. По условиям контракта, работы должны быть завершены до 1 июля 2024 года», - написал на своей странице в соцсетях глава Белозерского округа Денис Соловьев.

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