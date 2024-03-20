Нож против кастрюли: жительница Кириллова отправится в колонию за убийство мужа

В Кириллове суд вынес приговор по делу об убийстве местного жителя, которого одним ударом ножа зарезала супруга.

Как следует из материалов дела, в декабре прошлого года супруги повздорили во время совместной пьянки. Причиной ссоры стал суп, который мужчина пролил на пол, когда пошел есть в комнату. Женщину это разозлило, а супруг во время словесной перепалки стал жить ее кастрюлей.

«Чтобы остановить мужа, супруга схватила правой рукой кухонный нож, лежащий рядом, и один раз ударила ему в грудь. Женщина ушла в другую комнату. Нож взяла с собой и положила его под подушку на кровати, на которую легла спать. Засыпая, она слышала, что муж не спит – ходит, что-то бубнит себе под нос», - рассказали в пресс-службе судов области.

Правда, когда чуть позже женщина проснулась и пошла проведать супруга, он уже был холодным. При этом скорую помощь вызвала только утром. Рану на груди умершего мужчины заметила фельдшер, которая и вызвала полицию.

«В ходе судебного заседания подсудимая пояснила, что ударила не сильно, убивать не хотела. Била ножом наугад, никуда специально не целилась, куда попала – туда попала. После удара потерпевший перестал ее бить, сел на диван. Затем он как-то оказался на полу», - уточнили обстоятельства дела в суде.

В результате районный суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил к 7 годам колонии.