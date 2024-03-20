Бывший бабаевский прокурор возглавил прокуратуру Шекснинского района

Сергей Тяглов, возглавлявший прокуратуру Бабаевского округа, назначен прокурором Шекснинского района. Как сообщает прокуратура Вологодской области, советник юстиции Сергей Тяглов назначен приказом Генпрокурора сроком на 5 лет.

«Тяглов С.В. принят на службу в органы прокуратуры Вологодской области в 2010 году на должность помощника прокурора г. Череповца, в дальнейшем занимал должность заместителя Сокольского межрайонного прокурора», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В региональной прокуратуре также пояснили, что за примерное исполнение служебных обязанностей Тяглов «неоднократно поощрялся правами прокурора области».