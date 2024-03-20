Бывший бабаевский прокурор возглавил прокуратуру Шекснинского района

[ Общество ]

Сергей Тяглов, возглавлявший прокуратуру Бабаевского округа, назначен прокурором Шекснинского района. Как сообщает прокуратура Вологодской области, советник юстиции Сергей Тяглов назначен приказом Генпрокурора сроком на 5 лет.

«Тяглов С.В. принят на службу в органы прокуратуры Вологодской области в 2010 году на должность помощника прокурора г. Череповца, в дальнейшем занимал должность заместителя Сокольского межрайонного прокурора», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В региональной прокуратуре также пояснили, что за примерное исполнение служебных обязанностей Тяглов «неоднократно поощрялся правами прокурора области».

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