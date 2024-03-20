Череповецкий «Алмаз» с поражения стартовал во втором раунде плей-офф Молодежной хоккейной лиги.

Череповчане накануне на выезде пропустили четыре безответных шайбы от ярославского «Локо», две в первом периоде и две во втором.

«Не задался матч сегодня. В первом периоде, конечно, подарили много моментов сопернику, второй период проиграли полностью: по броскам, сильно нагрузили вратаря и защитников, играя в меньшинстве. В третьем периоде, наверное, напряжение спало, более-менее играли. Тем не менее, все равно получили много удалений», - подвел итоги встречи главный тренер «Алмаза» Егор Башкатов.

0:4 в матче и 1:0 в серии до трех побед в пользу «Локо». Сегодня команды проведут второй матч.