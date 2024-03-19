Школьник из Череповца и студент из Вологды выступили на шоу Андрея Малахова

17-летний Григорий Ивлес из Череповца и 18-летний Иван Белов из Вологды выступили на шоу «Песни от всей души!» на канале «Россия 1». Ведущий программы, Андрей Малахов, признался, что команда проекта была тронута до слез, когда впервые услышала звучание дуэта.
Илья учится в школе №31 в городе металлургов. Григорий – студент второго курса Вологодского областного колледжа искусств, обучается на специальности «Хоровое дирижирование». Ребята познакомились на спевке в молодежном хоре Череповецкой епархии. Вот уже 10 лет молодые люди участвуют в восстановлении старинного храма - церкви Воскресения Словущего на Воскресенском Судском погосте.
«Когда видишь такие истории, думаешь, что это все специально придумали для телевидения, что в жизни так не бывает. Но вот сидят передо мной два парня, которые не ерундой занимаются, а храм восстанавливают. Это поразительно!», - поделился эмоциями гость программы актер Михаил Башкатов.