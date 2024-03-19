Врио вологодского губернатора утвердил структуру нового департамента

Георгий Филимонов подписал постановление «Об утверждении структуры Департамента природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Вологодской области», которым утвердил структуру нового департамента. Ведомство объединит функции бывших департаментов лесного комплекса, природных ресурсов и охотхозяйства.

Ранее Филимонов заявлял, что объединение должно повысить качество, оперативность и управляемость.

«Мы объединили департаменты в одну структуру, чтобы повысить качество, оперативность и управляемость, и чтобы дистанцироваться от сложившихся десятилетиями принципов работы в этих отраслях. Надеюсь, что интеллектуальный подход к управлению алгоритмами приведет к реализации поставленных задач», - заявил Филимонов.

Департамент будет состоять из девяти управлений - организации использования лесов, экономики лесного хозяйства, организации федерального государственного лесного надзора, финансов, госзакупок и имущественных отношений, правовой и кадровой работы, стратегического планирования и инвестиционного развития, по охране и регулированию использования объектов животного мира, по охране окружающей среды, организации природопользования. В свою очередь каждое управление будет состоять из нескольких отделов.

Начальником объединенного департамента назначен бывший чиновник правительства Московской области Владислав Ефанов.