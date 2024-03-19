Андрей Луценко рассказал о компенсации за оплату обучения для студентов колледжей и техникумов из многодетных семей

Студенты колледжей и техникумов из многодетных семей смогут получить компенсацию за оплату обучения. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии ЗСО, проект повестки которой сегодня был утвержден на заседании коллегии областного парламента.

Поправки в областной закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование» были разработаны на основании поручения президента РФ, в котором органам власти субъектов дана рекомендация проработать вопрос предоставления компенсации многодетным семьям стоимости обучения детей в учреждениях среднего звена.

«Согласно мониторингу, который провел департамент образования, в прошлом учебном году на платной основе в профессиональных образовательных организациях области обучались порядка 200 студентов из многодетных семей. Ребята выбирают наиболее востребованные и популярные специальности, однако пока далеко не всем хватает бюджетных мест. Законопроектом предлагается установить компенсацию стоимости обучения в колледжах и техникумах для студентов из многодетных семей в размере 50%, но не более 50 тысяч рублей за один учебный год. Мера поддержки будет предоставляться тем, кто успешно прошел промежуточную или итоговую аттестацию», - рассказал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

Также на предстоящей сессии парламентарии планируют рассмотреть поправки, которыми устанавливается единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей супругам, прожившим вместе 50, 60 и 70 лет. Согласно проекту, возможная численность получателей денежной выплаты составит 1800 человек. Предоставлять ее планируют с 1 января 2024 года из средств областного бюджета.